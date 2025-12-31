Zenga si sbilancia | Vicario all’Inter? Io dico sì A Milano troverebbe un allenatore di assoluto livello

Walter Zenga commenta il possibile trasferimento di Vicario all’Inter, ritenendolo un’opportunità positiva per il club. Nella sua analisi, il ex portiere e attuale allenatore sottolinea come l’ingaggio di un portiere di livello possa rafforzare la squadra e valorizzare il progetto neroazzurro. Zenga evidenzia inoltre l’importanza dei portieri italiani nel panorama della Serie A, offrendo una prospettiva equilibrata sul mercato e sulle scelte future dell’Inter.

Inter News 24 Zenga interviene con un’analisi panoramica sul campionato Serie A, con focus sull’Inter, sua ex squadra e sui portieri italiani. Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha risposto a numerose domande riguardanti il calcio italiano, nonché sulla sua ex squadra. Di seguito, le dichiarazioni dell'”uomo ragno”: I PORTIERI ITALIANI – «Senza nulla togliere a Sommer e agli altri portieri stranieri oggi in Italia abbiamo un gruppo di estremi difensori davvero importanti: da Caprile a Carnesecchi senza dimenticare Di Gregorio. Anche in chiave Nazionale alle spalle di Donnarumma c’è grande abbondanza con tanti ragazzi meritevoli di attenzione e considerazione: siamo in buone mani». 🔗 Leggi su Internews24.com

