Zelensky rilancia il messaggio di fine anno | Crediamo nella pace e lottiamo per ottenerla

Il presidente Zelensky ha rivolto un messaggio di fine anno, sottolineando l’importanza della pace e della perseveranza. L’inizio del nuovo anno in Ucraina si distingue per un tono di speranza e determinazione, mentre il paese continua a resistere e a credere in un futuro di stabilità. Le parole di Zelensky riflettono l’impegno a mantenere vivo il desiderio di pace, anche in un contesto di sfide e incertezze.

Il nuovo anno dell'Ucraina si apre con parole che cercano di tenere insieme resistenza, speranza e determinazione. Nel messaggio di Capodanno diffuso su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto un tono solenne ma diretto, ribadendo il senso della battaglia che il Paese sta affrontando e il significato politico e morale del conflitto in corso. " Crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo per renderla possibile", ha scritto, chiudendo un anno segnato dalla guerra e aprendo simbolicamente quello nuovo sotto il segno della pace come obiettivo da conquistare, non da invocare.

