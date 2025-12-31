Zelensky non ha comprato la casa di Bill Cosby a New York

Non ci sono prove che Volodymyr Zelensky abbia acquistato la casa di Bill Cosby a New York per 29 milioni di dollari tramite la società offshore “Film Heritage Inc”. Le informazioni circolate in rete risultano prive di conferma ufficiale e devono essere considerate con cautela. È importante verificare sempre le fonti prima di dare credito a notizie di questo tipo.

Si sostiene che Zelensky avrebbe acquistato la casa dell’attore Bill Cosby a New York per 29 milioni di dollari tramite una società fittizia offshore, “Film Heritage Inc”. La fonte sarebbe Page Six, la rubrica di gossip del New York Post. Peccato che Page Six, quella vera, non abbia mai pubblicato nulla del genere. Si tratta dell’ennesima bufala di propaganda russa sui fantomatici acquisti da parte di Zelensky in giro per il mondo. Per chi ha fretta. Bill Cosby ha effettivamente venduto una casa a New York per circa 28 milioni di dollari, ma negli articoli non viene indicato alcun acquirente.. Sul vero sito di Page Six (pagesix. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bill cosby potrebbe monetizzare dal reboot di a different world su netflix Leggi anche: Netflix ripropone la serie degli anni 80 con il cast originale del successo di Bill Cosby Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago»; Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Putin: “Droni ucraini contro casa mia”; Zelensky: “Bugia”. Zelensky non ha comprato la casa di Bill Cosby a New York - La fonte da dove proviene la fantomatica notizia è un sito clone di Page Six, creato appositamente per diffondere una notizia falsa ... msn.com

Trump-Zelensky, 7 incontri in 11 mesi: dall'«agguato» alla Casa Bianca all'incontro nella reggia di Mar-a-lago - Ad eccezione del primo faccia a faccia di febbraio, i vari meeting si sono conclusi sempre con dichiarazioni ottimistiche di Trump e toni cauti di Zelensky: Putin è sempre riuscito a influenzare i col ... msn.com

Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva” - Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky, ma i punti chiave restano ancora irrisolti ... fanpage.it

Zelensky-Trump: cauto ottimismo e una piccola vittoria diplomatica. 91 droni contro la residenza di Putin: "Bugie russe" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/zelensky-trump-cauto-ottimismo-e-una-piccola-vittoria-diplomatica-91-droni-contro-la-residenza-di-puti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.