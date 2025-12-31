Zanzini Confcommercio sull' aeroporto | Sostenere i piccoli scali non distorce il mercato lo riequilibra
Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio Rimini, sottolinea che sostenere i piccoli aeroporti attraverso la riduzione delle tasse contribuisce a riequilibrare il mercato, senza creare distorsioni. La sua posizione si inserisce nel dibattito sul sistema aeroportuale regionale, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato per favorire lo sviluppo delle infrastrutture locali e sostenere le economie territoriali.
“Togliere una tassa ai piccoli aeroporti non distorce il mercato: lo riequilibra”. Questa la posizione di Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, che interviene nel dibattito sul sistema aeroportuale regionale, esprimendo sostegno al sindaco di Rimini Jamil. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: L'ad del Marconi Ventola lancia l'allarme: “Abolire la tassa sugli altri scali distorce il mercato”
Leggi anche: Aeroporti, scontro sull'azzeramento della tassa d'imbarco per i piccoli scali: Bologna denuncia una "distorsione del mercato"
Confcommercio: azzerare la tassa aeroportuale favorisce lo sviluppo di Rimini - Zanzini: “Non è concorrenza sleale, ma riequilibrio del sistema regionale” ... msn.com
La ricetta di Confcommercio per il futuro urbanistico e il rilancio del commercio presentata all'assessora Ridolfi - Incontro tra il presidente provinciale Giammaria Zanzini e la responsabile all'Urbanistica del Comune di Rimini ... riminitoday.it
Rilancio del commercio. Il presidente Zanzini incontra l'assessora Ridolfi - Come i prossimi importanti cambiamenti che interesseranno Rimini potranno incidere sul rilancio del commercio nelle zone a vocazione turistica. msn.com
Incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini e l’assessora del Comune di Rimini, Valentina Ridolfi sul futuro urbanistico e il rilancio del commercio nelle aree turistiche - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.