Zalone pellegrino passa l' esame | Il Cammino è cambiamento e lui lo mostra
Checco Zalone affronta il tema del Cammino di Santiago, portando sul grande schermo il percorso di trasformazione e scoperta personale. A Perugia, il massimo esperto italiano del cammino, il professor Paolo Caucci von Saucken, insieme con il figlio Jacopo Caucci, ha condiviso la propria esperienza e conoscenza, contribuendo a evidenziare l’importanza di questo viaggio come simbolo di cambiamento e crescita interiore.
Checco Zalone porta al cinema il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, ma in Italia, a Perugia per la precisione, ha operato come docente universitario il massimo esperto del Cammino di Santiago, il professor Paolo Caucci von Saucken, insieme con il figlio, Jacopo Caucci, ricercatore
Zalone pellegrino passa l'esame: Il Cammino è cambiamento e lui lo mostra.
