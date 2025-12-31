Zalone pellegrino passa l' esame | Il Cammino è cambiamento e lui lo mostra

Checco Zalone affronta il tema del Cammino di Santiago, portando sul grande schermo il percorso di trasformazione e scoperta personale. A Perugia, il massimo esperto italiano del cammino, il professor Paolo Caucci von Saucken, insieme con il figlio Jacopo Caucci, ha condiviso la propria esperienza e conoscenza, contribuendo a evidenziare l’importanza di questo viaggio come simbolo di cambiamento e crescita interiore.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.