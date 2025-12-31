Yuasa Battery Cisterna arriva al palaSavelli | Ci serve il nostro pubblico
Domenica alle 18, il PalaSavelli ospiterà la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e la Cisterna. Un appuntamento importante per la stagione, che richiede il supporto del pubblico per affrontare al meglio questa fase cruciale. La presenza dei tifosi potrà fare la differenza in un momento strategico del campionato.
Domenica alle 18 il PalaSavelli diventerà il teatro di una sfida che segnerà un crocevia importante per la stagione della Yuasa Battery Grottazzolina. Il match contro Cisterna è decisivo per la salvezza in Superlega, ma non solo: è l’occasione per dimostrare ancora una volta che, quando la squadra è stretta intorno al proprio pubblico, ogni ostacolo può essere superato. Per questo motivo la società ha deciso di rendere la partita ancora più speciale, abbassando il costo dei biglietti per la curva e la tribuna laterale a soli 10 euro, affinché tutti possano essere presenti e dare il loro sostegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Yuasa Battery. Al Palasavelli sfida con i Campioni d’Italia
Leggi anche: Yuasa Battery ancora a digiuno. Anche Cuneo sbanca il Palasavelli
Yuasa Battery. Cisterna arriva al palaSavelli: Ci serve il nostro pubblico»; Tutti insieme per la Yuasa Battery; SuperLega, i numeri del tredicesimo turno di regular season; Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la seconda giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile.
Yuasa Battery. Cisterna arriva al palaSavelli: "Ci serve il nostro pubblico» - Il presidente Romiti: "Vincere davanti ai tifosi è una possibilità unica". msn.com
Yuasa Battery Grottazzolina, partire bene non basta. Passa Cisterna al Palasavelli - PORTO SAN GIORGIO L’atmosfera di un match che mette in palio punti pesanti si respira a pieni polmoni al PalaSavelli, che nell’ennesimo anticipo del sabato può pregiarsi di ospitare anche il ct della ... corriereadriatico.it
Yuasa Battery. Grottazzolina pronta ad accogliere Cisterna - Al PalaSavelli i ragazzi capitanati da coach Ortenzi si aspettano il calore del pubblico: sfida importante contro Latina, reduce dal successo di Taranto. ilrestodelcarlino.it
Il Palasavelli ci aspetta per l’importantissima 14a Giornata di Regular Season della #Superlega Credem Banca 2025/26! Domenica 4 Gennaio 2026 Ore 18:00 Yuasa Battery Grottazzolina Vs. #CisternaVolley @volleyballworlditalia Facciamo batt - facebook.com facebook
| ROAD TO... RANA VERONA-YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA Scaligeri in campo domani per il tradizionale turno di Santo Stefano: al Pala AGSM AIM arrivano i marchigiani di Coach Ortenzi tinyurl.com/hu28bc5h #RanaVerona #VeronaVolley #No x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.