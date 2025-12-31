Yuasa Battery Cisterna arriva al palaSavelli | Ci serve il nostro pubblico

Domenica alle 18, il PalaSavelli ospiterà la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e la Cisterna. Un appuntamento importante per la stagione, che richiede il supporto del pubblico per affrontare al meglio questa fase cruciale. La presenza dei tifosi potrà fare la differenza in un momento strategico del campionato.

Domenica alle 18 il PalaSavelli diventerà il teatro di una sfida che segnerà un crocevia importante per la stagione della Yuasa Battery Grottazzolina. Il match contro Cisterna è decisivo per la salvezza in Superlega, ma non solo: è l’occasione per dimostrare ancora una volta che, quando la squadra è stretta intorno al proprio pubblico, ogni ostacolo può essere superato. Per questo motivo la società ha deciso di rendere la partita ancora più speciale, abbassando il costo dei biglietti per la curva e la tribuna laterale a soli 10 euro, affinché tutti possano essere presenti e dare il loro sostegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

