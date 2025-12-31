Yemen raid sauditi su Mukalla | frattura nella coalizione anti-Houthi e rischio escalation

Il 30 dicembre, i raid sauditi sul porto di Mukalla in Yemen hanno segnato una nuova tensione nella regione. Gli attacchi miravano a colpire un carico di armi e veicoli corazzati provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, evidenziando una possibile frattura nella coalizione anti-Houthi e aumentando il rischio di escalation militare in Medio Oriente.

Pericoloso incidente militare in Medio Oriente: nelle prime ore del 30 dicembre caccia sauditi hanno effettuato alcuni attacchi al porto yemenita di Mukalla con l’obiettivo di colpire un carico di armi e di veicoli corazzati scaricato da due navi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Non è chiaro se vi siano state vittime, tuttavia, Riad afferma che tali navi avevano disattivato i loro dispositivi di localizzazione e che il carico era destinato alle forze separatiste Stc (il Consiglio di transizione del sud), rappresentando quindi una minaccia imminente per la sicurezza e la stabilità dello Yemen. 🔗 Leggi su Panorama.it

