Yeman Crippa si è piazzato terzo alla BOclassic di Bolzano, evento di San Silvestro che si svolge lungo le strade della città. Dopo tre secondi posti consecutivi sui dieci chilometri, il podio di quest’anno conferma la sua costante presenza tra i migliori. Crippa ha concluso la gara alle spalle di Yomif Kejelcha, dimostrando ancora una volta la sua competitività nel panorama internazionale.

Yeman Crippa ha concluso al terzo posto la BOclassic, tradizionale evento di San Silvestro che si disputa lungo le strade di Bolzano: dopo aver collezionato tre seconde piazze consecutive sui dieci chilometri nel capoluogo altoatesino, il trentino si è confermato sul podio alle spalle degli etiopi Yomif Kejelcha (argento iridato dei 10.000 metri) e Telahun Bekele. Il già Campione d’Europa dei 10.000 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ Contento di essere sul podio, ma un po’ triste perché vincere a Bolzano mi sembra più difficile delle Olimpiadi: arrivano sempre atleti fortissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yeman Crippa sul podio alla BOclassic: “Vincere a Bolzano è più difficile delle Olimpiadi…”

