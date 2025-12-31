Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che il 31 dicembre 2025 possa essere l’ultimo giorno impostabile nel calendario interno di Xbox 360. In questo articolo, analizzeremo la situazione e chiariremo se questa data rappresenta davvero un limite per la console, fornendo informazioni precise e aggiornate.

Negli ultimi giorni si è diffusa una certa preoccupazione tra i possessori di Xbox 360: il 31 dicembre 2025 rappresenta infatti l’ultima data che può essere impostata manualmente nel calendario interno della console. La notizia ha acceso paragoni con il Millennium Bug, ma la realtà è meno allarmante di quanto sembri. Il sistema non si ferma e non smette di funzionare allo scoccare del nuovo anno. Il limite esiste, ma è circoscritto e gestibile. Capire come funziona è fondamentale per evitare confusione. Come riportato da PureXbox, il punto centrale è questo: Xbox 360 non consente più di selezionare manualmente una data successiva al 31 dicembre 2025 dal menu delle impostazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox 360, il 31 Dicembre 2025 è l’ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno? Facciamo chiarezza

