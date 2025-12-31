Xbox 360 il 31 Dicembre 2025 è l’ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno? Facciamo chiarezza
Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che il 31 dicembre 2025 possa essere l’ultimo giorno impostabile nel calendario interno di Xbox 360. In questo articolo, analizzeremo la situazione e chiariremo se questa data rappresenta davvero un limite per la console, fornendo informazioni precise e aggiornate.
Negli ultimi giorni si è diffusa una certa preoccupazione tra i possessori di Xbox 360: il 31 dicembre 2025 rappresenta infatti l’ultima data che può essere impostata manualmente nel calendario interno della console. La notizia ha acceso paragoni con il Millennium Bug, ma la realtà è meno allarmante di quanto sembri. Il sistema non si ferma e non smette di funzionare allo scoccare del nuovo anno. Il limite esiste, ma è circoscritto e gestibile. Capire come funziona è fondamentale per evitare confusione. Come riportato da PureXbox, il punto centrale è questo: Xbox 360 non consente più di selezionare manualmente una data successiva al 31 dicembre 2025 dal menu delle impostazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Il 31 Dicembre 2025 è l’ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno di Xbox 360?
Leggi anche: [XBOX360] Bad Storage: Sblocca Fino a 2 TB di Spazio Interno su Xbox 360 con il Bad Update
GTA Online: come sbloccare un cappellino di Natale gratis; Inter accelera sul mercato: summit con l’Atalanta per Palestra e altri obiettivi giovani; Trine Classic Collection gratis su Epic Games Store: tutta la saga fantasy per Capodanno.
Oggi è l'ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno di Xbox 360? Facciamo chiarezza - Non proprio, ma c'è in effetti un problema destinato ad emergere da oggi, 31 dicembre 2025. multiplayer.it
Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine dicembre? - Per fortuna sono solamente due i giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass a fine dicembre: scopri subito quali. msn.com
Xbox Game Pass ha ora cinque giochi confermati in arrivo a dicembre, ma se ne aggiungeranno altri - La panoramica preliminare sui giochi in arrivo a dicembre 2025 nel catalogo di Xbox Game Pass si amplia: ora sono cinque i titoli già confermati in arrivo il mese prossimo. multiplayer.it
Microsoft ha pubblicato l’aggiornamento del sistema operativo di Dicembre 2025 per Xbox Series X|S e Xbox One. Sarà l'ultimo dell'anno (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook
Sabato 6 dicembre la Console Generale ha portato i saluti natalizi agli studenti, docenti e al Direttivo dell'ente promotore Il Girotondo, guidato dal Cav. Andrea Leonardi. Un grande grazie a tutti per l'infaticabile impegno per la promozione della lingua italiana t x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.