Nel corso del 2025, Ricky Saints ha mantenuto un ruolo di rilievo in NXT, segnando il suo percorso con costanza e determinazione. Arrivato a febbraio dopo aver lasciato la AEW, ha saputo distinguersi per le sue prestazioni, culminate nel match decisivo contro Je’Von Evans, concluso con una vittoria controversa. Un anno che ha consolidato la sua presenza nel roster, lasciando un’impronta significativa nel panorama della WWE.

Il 2025 di Ricky Saints in NXT è stato semplicemente straordinario. Arrivato a febbraio dopo aver lasciato la AEW, ha debuttato nel brand nero e argento nello stesso mese e non si è più fermato. A poche settimane dal suo arrivo, Saints aveva già conquistato l’ NXT North American Championship, tenendolo per 56 giorni. Poi è arrivato il grande salto: la vittoria dell’ NXT Championship e un regno di 70 giorni, conclusosi quando Oba Femi si è ripreso il titolo che Saints gli aveva sottratto. Il tradimento che ha cambiato tutto. La perdita del titolo massimo sembra aver fatto scattare qualcosa in Saints. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Ricky Saints supera Je'Von Evans con una scorrettezza e chiude in bellezza il 2025

