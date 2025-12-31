Durante l’ultimo episodio di NXT del 2025, il concerto di Joe Hendry si è interrotto bruscamente quando i DarkState sono intervenuti, attaccando la star scozzese con una Shield Bomb. L’intervento ha lasciato i fan senza parole e segnato un momento di forte tensione nello show, evidenziando l’intensità delle rivalità in corso nel roster di NXT.

Il concerto di Joe Hendry nell’ultimo episodio di NXT del 2025 si è concluso nel peggiore dei modi: i DarkState hanno fatto irruzione e hanno massacrato la stella scozzese con una Shield Bomb. Hendry celebra il suo 2025, poi arrivano i guai. Hendry si è presentato al WWE Performance Center per intrattenere il pubblico con il suo tradizionale segmento musicale, ripercorrendo un 2025 ricco di traguardi: la vittoria del TNA World Championship, l’apparizione alla Royal Rumble, il match contro Randy Orton a WrestleMania e infine l’approdo a NXT. Nel suo pezzo, Hendry ha elogiato la divisione femminile di NXT e l’annata di Je’Von Evans, ma non ha risparmiato frecciate ai suoi rivali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il DarkState distrugge Joe Hendry durante il suo concerto di fine anno a NXT

