WWE | Cody Rhodes condivide l’impressionante calendario di eventi di gennaio

Cody Rhodes, campione Undisputed WWE, ha annunciato il calendario degli eventi di gennaio 2026. Il programma include diverse tappe in Nord America e Europa, con appuntamenti significativi come il match Three Stages of Hell contro Drew McIntyre. Questo itinerario evidenzia l’intensa attività del wrestler nel nuovo anno, offrendo ai fan un quadro chiaro delle sue prossime apparizioni e sfide nel circuito WWE.

L' Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes ha appena pubblicato il suo programma completo di eventi WWE durante gennaio 2026, ricco di apparizioni in Nord America e Europa, tra cui il suo brutale incontro Three Stages of Hell contro Drew McIntyre. Il 31 dicembre Rhodes ha pubblicato su X una grafica con le date del suo tour. Il programma include eventi di alto profilo come Royal Rumble in Arabia Saudita, gli episodi di WWE SmackDown e tappe chiave dei WWE Live in città come Syracuse, Buffalo e Montreal. Ecco il programma completo confermato da Cody: 1 Gennaio: WWE Live — Syracuse, NY. 2 Gennaio: SmackDown — Buffalo, NY.

