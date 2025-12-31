Wsj | A Epstein fu vietato l’accesso a Mar-a-Lago

Il Wall Street Journal ha approfondito il rapporto tra Jeffrey Epstein e Donald Trump, evidenziando come l’ex finanziere fosse un frequentatore assiduo di Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente. La ricostruzione fornisce dettagli sul collegamento tra le due figure, illustrando anche come, in seguito a determinate circostanze, Epstein sia stato vietato di accedere alla proprietà.

Il Wall Street Journal ha ricostruito in dettaglio il rapporto tra Jeffrey Epstein e Donald Trump, rivelando che l'ex finanziere fu per anni un frequentatore abituale di Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente americano. Secondo il giornale, Epstein chiedeva che alcune giovani dipendenti della spa interna di proprietà di Trump fossero mandate nella sua villa in Florida per effettuare massaggi a domicilio. Le visite sarebbero proseguite fino al 2003, fino a quando un'estetista di 18 anni, rientrata da una di queste trasferte, riferì ai manager del club di aver subito pressioni per avere rapporti sessuali.

