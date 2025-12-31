Whistle – Il Richiamo della Morte è il nuovo teen horror diretto da Corin Hardy, noto per il suo lavoro in The Nun. Il film, distribuito da Midnight Factory, presenta una storia inquietante incentrata su un suono misterioso che può essere fatale prima ancora di essere ascoltato fino in fondo. Un thriller che affronta i temi del terrore e dell’ignoto, ideale per gli appassionati del genere.

Midnight Factory porta al cinema Whistle – Il Richiamo della Morte, il nuovo teen horror diretto da Corin Hardy (regista di The Nun). Il film arriverà nelle sale italiane il 19 febbraio 2026, ed il teaser trailer che rivela un incubo antico e letale: un fischietto maledetto azteco. Hardy fonde la corsa contro il tempo di Final Destination ( è in arrivo il nuovo capitolo ) con le paure adolescenziali di Talk To Me, creando un horror corale teso e disturbante su outsider liceali perseguitati dalla Morte stessa. Whistle – Il Richiamo della Morte Il teaser trailer ufficiale Cosa sappiamo di Whistle – Il Richiamo della Morte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Whistle – Il Richiamo della Morte | Un suono che ti uccide prima di sentirlo finire

Leggi anche: Whistle - Il richiamo della morte: teaser trailer e poster dell'horror con Dafne Keen in esclusiva

Leggi anche: «Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché, ancora prima di amarti, ti rispetta»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Whistle - Il richiamo della morte, il trailer italiano del film [HD] - Un film con Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes- mymovies.it