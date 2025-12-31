weekend per bambini al cinema moderno

Il cinema Moderno di Castel Bolognese, in via Morini 24, prosegue a gennaio con il terzo ciclo di appuntamenti dedicati ai bambini. Durante il weekend, vengono proposte proiezioni pensate per i più piccoli, offrendo un’occasione di svago e intrattenimento in un ambiente accogliente. Un’opportunità per famiglie di trascorrere momenti di qualità insieme, all’insegna del cinema e della convivialità.

Proseguono a gennaio gli appuntamenti del terzo ciclo di programmazione al cinema Moderno di Castel Bolognese (via Morini 24). Il 2026 verrà inaugurato dal documentario ‘Attitudini nessuna’ sul trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, in programma domani alle 18.15 e alle 21. Lunedì 5 gennaio alle 21 e martedì 6 alle 17 e 21 andrà in scena ‘Norimberga’ con protagonista Russel Crowe. Da sabato 3 a lunedì 5 la programmazione è dedicata anche ai bambini con ‘Un topolino sotto l’albero’, che si alternerà al film ‘Vita privata’ interpretato da Jodie Foster. Giovedì 8 alle 21 è in programma ‘Jane Austen mi ha salvato la vita’, mentre sabato 10 e domenica 11 tre appuntamenti con ‘Avatar fuoco e cenere’ di James Cameron. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

