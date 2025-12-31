Wall Street conclude il 2025 con un guadagno del 17%

Wall Street termina il 2025 con un incremento complessivo del 17%, superando le aspettative di molti analisti. Durante l’anno, gli indici hanno toccato nuovi massimi storici, riflettendo una crescita stabile e sostenuta. Questo risultato conferma l’andamento positivo dei mercati finanziari americani nel corso dell’anno, offrendo un quadro di stabilità e di fiducia nel contesto economico globale.

Roma, 31 dic. (askanews) – Wall Street si avvia a chiudere l'anno con un rialzo complessivo del 17%, superiore alle attese di molti analisti e dopo aver segnato nuovi massimi storici nelle ultime settimane. La dinamica di lieve debolezza dell'ultima seduta del 2025 – a due ore da fine sessione il Dow Jones perde lo 0,17 percento, il Nasdaq segna meno 0,13 percento – non intacca la portata dei progressi delle settimane e dei mesi passati. L'indicatore più utilizzato come riferimento, l'S&P 500, che si lima dello 0,13% in serata, rispetto a un anno fa risulta aver accumulato un rialzo del 17,09%.

