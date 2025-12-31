Vuole aprirsi il vaporetto da sé e aggredisce la marinaia Colleghi e sindacati | Ora telecamere

Un episodio di aggressione si è verificato ieri pomeriggio su un vaporetto della linea 2 tra l’Accademia e San Marco. Un passeggero, tentando di aprirsi da solo il barcarizzo, ha aggredito una marinaia in servizio. L’incidente, senza conseguenze gravi, ha suscitato reazioni da parte di colleghi e sindacati, che chiedono l’installazione di telecamere per garantire maggiore sicurezza a bordo.

Un'altra aggressione in vaporetto ieri pomeriggio. È successo a una marinaia in servizio sulla linea 2 tra l'Accademia e San Marco (senza gravi conseguenze fisiche) quando un passeggero, nel tentativo di aprirsi da solo il barcarizzo, è andato fuori controllo e si è poi scagliato contro.

