Vuole aprirsi il vaporetto da sé e aggredisce la marinaia Colleghi e sindacati | Ora telecamere

Da veneziatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di aggressione si è verificato ieri pomeriggio su un vaporetto della linea 2 tra l’Accademia e San Marco. Un passeggero, tentando di aprirsi da solo il barcarizzo, ha aggredito una marinaia in servizio. L’incidente, senza conseguenze gravi, ha suscitato reazioni da parte di colleghi e sindacati, che chiedono l’installazione di telecamere per garantire maggiore sicurezza a bordo.

© Veneziatoday.it - Vuole aprirsi il vaporetto da sé e aggredisce la marinaia. Colleghi e sindacati: «Ora telecamere»

