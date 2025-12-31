Vuelle, al giro di boa del campionato, si trova in testa in diverse statistiche di squadra. Dopo la prima parte della stagione, si prepara a tornare in campo domenica contro Urania Milano per l’inizio del girone di ritorno. In questa occasione, analizzeremo le principali performance dei biancorossi, evidenziando i punti di forza e le statistiche che dimostrano la loro posizione di vertice nel campionato.

Virata la boa del girone di andata e in attesa di tornare in campo domenica per la prima di ritorno contro l’Urania Milano, andiamo a scoprire chi sono i biancorossi in testa nelle varie statistiche. Lo stakanovista. E’ Tambone l’uomo più utilizzato da coach Spiro Leka. Matteo gioca 30.6’ di media a partita, l’unico a valicare la soglia ’critica’. Sul podio ci sono poi Miniotas (27.5’) e Maretto (26.1’). Top scorer. Lo stesso podio si ripropone anche nella statistica dei migliori realizzatori: Tambone viaggia a 15.9 punti di media, seguito da Miniotas con 14.3, quindi troviamo Maretto con 10.2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, al giro di boa Tambone è dominante

Sconfitta con onore per la Vuelle, coach Leka: Il risultato è bugiardo, complimenti ai miei ragazzi.

Vuelle, al giro di boa Tambone è dominante - Il ’cavallo’ di ritorno va al galoppo: è il top scorer, il migliore nel tiro da tre, l’uomo che subìsce più falli ed anche il più utilizzato ... ilrestodelcarlino.it