Vtb Ghiselli non si arrende mai | Il terzo posto non è così lontano

Il Volley Team Bologna, dopo aver conquistato la Coppa di B1 e ottenuto la promozione in A2 nel 2025, si trova ora di fronte a una sfida importante. Ghiselli, allenatore del team, dichiara che il terzo posto è ancora alla portata, nonostante le difficoltà societarie che hanno portato alla rinuncia all’iscrizione. Una stagione segnata da successi e ostacoli, in cui la squadra non si arrende e guarda avanti con determinazione.

E’ stato un 2025 di gioie e dolori per il Volley Team Bologna. Le gioie arrivate dal campo, con la conquista della Coppa di B1 e la promozione in A2, cancellate dalla rinuncia societaria all’iscrizione. Il tecnico Fabio Ghiselli ci sta riprovando, con una formazione ringiovanita e ritoccata. Ma dopo un ottimo avvio – 6 vittorie in 7 giornate con tanto di secondo posto –, sono arrivate 3 sconfitte nelle ultime quattro giornate e la Dm Sistemi è scivolata al quinto posto. Quest’anno cambia la formula. Niente playoff, le prime tre accederanno alla nuova A3. Sono cinque i punti da recuperare su Pediatrica Bindi e Ripalta, che occupano secondo e terzo posto e il tecnico imolese non intende mollare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

