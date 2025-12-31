Von der Leyen inventa l’euroarmata Da quando siamo un’alleanza militare?
L'idea di un'Euroarmata proposta da von der Leyen solleva interrogativi sulla natura dell'Unione Europea. Sebbene si parli di una maggiore integrazione militare, l’UE rimane principalmente un’alleanza economica e politica. La proposta evidenzia come, nonostante i discorsi ufficiali, non siano sempre chiare le effettive competenze e ambizioni degli Stati membri in ambito di difesa comune.
di Francesco Valendino Von der Leyen scopre che l’Ue è un’alleanza militare. Peccato che nessuno glielo abbia detto prima. Ursula von der Leyen ha avuto un’illuminazione: l’Ucraina sarà al sicuro grazie all’adesione all’Unione Europea. Che garantirà “la sicurezza fondamentale” di Kiev. Piccolo dettaglio: l’Ue non è mai stata un’alleanza militare. Ma dettagli, dettagli. Fino a ieri la promessa era la Nato. Poi Trump ha fatto capire che per l’Ucraina nell’Alleanza Atlantica non se ne parla. Zelensky gli aveva presentato un piano in 20 punti con dentro l’adesione alla Nato. Quella pagina è stata strappata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen
Leggi anche: Von der Leyen all'Alleanza Globale contro traffico migranti: Aprire rotte legali – Il video
Il 2026 dei leader. Ursula von der Leyen punta sulla difesa - La sicurezza e la corsa agli armamenti sono diventati la missione del secondo mandato Von der Leyen a Bruxelles. repubblica.it
Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida. Nessuna alternativa, è un mondo pericoloso di predatori” - La presidente della Commissione UE annuncia investimenti militari record per fronteggiare le nuove minacce e l'indipendenza energetica dalla Russia ... ilfattoquotidiano.it
Ursula Von der Leyen lancia una stoccata a Donald Trump: "Europa, è giunto il momento" - Ursula Von der Leyen sfida Donald Trump: l’Europa deve conquistare l’indipendenza strategica tra sicurezza, energia e difesa. notizie.it
Dopo aver sbattuto contro il muro, Ursula Von der Leyen s’inventa il divieto parziale per i motori termici. Ma è solo un’operazione d’immagine, non c’è politica industriale. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.