Von der Leyen inventa l’euroarmata Da quando siamo un’alleanza militare?

L'idea di un'Euroarmata proposta da von der Leyen solleva interrogativi sulla natura dell'Unione Europea. Sebbene si parli di una maggiore integrazione militare, l’UE rimane principalmente un’alleanza economica e politica. La proposta evidenzia come, nonostante i discorsi ufficiali, non siano sempre chiare le effettive competenze e ambizioni degli Stati membri in ambito di difesa comune.

Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida. Nessuna alternativa, è un mondo pericoloso di predatori” - La presidente della Commissione UE annuncia investimenti militari record per fronteggiare le nuove minacce e l'indipendenza energetica dalla Russia ... ilfattoquotidiano.it

Ursula Von der Leyen lancia una stoccata a Donald Trump: "Europa, è giunto il momento" - Ursula Von der Leyen sfida Donald Trump: l’Europa deve conquistare l’indipendenza strategica tra sicurezza, energia e difesa. notizie.it

Dopo aver sbattuto contro il muro, Ursula Von der Leyen s’inventa il divieto parziale per i motori termici. Ma è solo un’operazione d’immagine, non c’è politica industriale. - facebook.com facebook

