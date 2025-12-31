Volevano che attaccassi la Meloni Calenda fa una rivelazione su Formigli Il conduttore replica | Menzogne ecco la verità – Il video

Durante un’intervista con Ivan Grieco, il senatore Carlo Calenda ha condiviso un retroscena riguardante il programma “Piazzapulita” su La7. In particolare, ha riferito di pressioni per attaccare Giorgia Meloni, rivelando dettagli che hanno suscitato la replica del conduttore Formigli, che ha smentito le accuse e chiarito la propria posizione.

Il senatore Carlo Calenda nel corso di un'intervista rilasciata a Ivan Grieco per il suo podcast, ha svelato un retroscena sul programma " Piazzapulita ", in onda su La7. Il leader di Azione ha ricostruito una telefonata che avrebbe avuto con gli autori del talk politico di Corrado Formigli. «Gli autori di Formigli dicono ai miei: 'Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?'. E loro gli rispondono: 'Ti garantiamo che dice ciò che pensa sulla legge di bilancio'. E loro gli hanno risposto: 'No, allora non viene sulla legge di bilancio, ma viene a fare un confronto con Sachs'», ha raccontato.

