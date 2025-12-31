Recentemente, si registra un aumento di furti di canaline in rame da edifici pubblici e religiosi. Tra i responsabili, anche persone di età avanzata, come un cinquantasettenne sorpreso mentre tentava di asportare una canalina. Questi episodi evidenziano la crescente diffusione di questo tipo di reato, legato al valore del rame e alla difficoltà di vigilanza in molti siti.

Accade sempre più spesso che dagli edifici pubblici e anche religiosi vengano asportati i pluviali in rame. Accade, ma qualche volta i predatori vengono fermati prima che portino a termine la loro opera. I carabinieri della stazione di Landriano sono riusciti a bloccare uno dei ladri e lo hanno denunciato. È accaduto nelle prime ore di lunedì, quando i militari impegnati nei servizi di pattuglia in arco notturno, hanno sorpreso un uomo di 57 anni proprio mentre era intento ad asportare delle canaline in rame utilizzate come grondaie della chiesa Natività di Maria Vergine e San Siro, il principale edificio religioso del piccolo centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voleva rubare la canaline in rame. Sorpreso cinquantasettenne

