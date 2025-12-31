Vogliono che l’aborto sia un diritto per criminalizzare chi si oppone
L’obiettivo di dichiarare l’aborto come diritto sembra mirato a trasformare l’obiezione di coscienza in reato. In un contesto in cui l’interruzione di gravidanza è già accessibile e semplice ovunque, questa scelta solleva dubbi sulla reale tutela delle libertà individuali. È importante riflettere sulle conseguenze di un’interpretazione che potrebbe limitare il diritto di scelta di chi si oppone, rischiando di ridurre la libertà di coscienza a un’eccezione.
L’obiettivo è creare un dovere, in modo da trasformare in reato l’obiezione di coscienza. Esattamente che senso ha dichiarare l’aborto un diritto, come vorrebbe fare il Parlamento europeo? L’aborto è già facile e immediato ovunque. Perché dichiararlo un diritto? Questa dichiarazione ha quattro conseguenze. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'Assemblea Nazionale francese ha approvato per unanimità una legge per riabilitare le donne condannate per aborto prima della sua depenalizzazione nel 1975, un atto definito dalle associazioni femministe come "un progresso storico". Dovete sapere, infat - facebook.com facebook
