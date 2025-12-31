Vogliono che l’aborto sia un diritto per criminalizzare chi si oppone

L’obiettivo di dichiarare l’aborto come diritto sembra mirato a trasformare l’obiezione di coscienza in reato. In un contesto in cui l’interruzione di gravidanza è già accessibile e semplice ovunque, questa scelta solleva dubbi sulla reale tutela delle libertà individuali. È importante riflettere sulle conseguenze di un’interpretazione che potrebbe limitare il diritto di scelta di chi si oppone, rischiando di ridurre la libertà di coscienza a un’eccezione.

