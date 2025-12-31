Vlahovic Barcellona i blaugrana preparano l’assalto a gennaio! Se la Juventus apre allo sconto… Lo scenario delle prossime settimane

Il mercato di gennaio si avvicina e il trasferimento di Vlahovic al Barcellona si fa sempre più concreto. I blaugrana stanno pianificando l’assalto, mentre la Juventus valuta eventuali sconti. Nel frattempo, il Milan aspetta giugno per un possibile acquisto gratuito. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli sviluppi di questa complessa trattativa di mercato.

Vlahovic Barcellona, intreccio di mercato: i blaugrana pronti all'assalto subito, il Milan attende giugno per il colpo gratis. Tutti gli aggiornamenti. La complessa situazione contrattuale di Dusan Vlahovic sta monopolizzando le attenzioni della dirigenza bianconera, delineando uno scenario di mercato che potrebbe subire una brusca accelerazione già nelle prossime settimane invernali. L'attaccante della nazionale serba, il cui vincolo con la Juventus scadrà inesorabilmente al termine della stagione, sembra ormai destinato a lasciare Torino. Come riportato dettagliatamente da Calciomercato.com, il giocatore avrebbe ormai "grosse difficoltà" a trovare un punto d'incontro economico per il rinnovo, creando le condizioni ideali per un addio anticipato di sei mesi.

