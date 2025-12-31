Visite mediche di controllo | un nuovo servizio digitale sulla Piattaforma PDND Messaggio INPS

L’INPS ha annunciato, con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, l’introduzione di un nuovo servizio digitale sulla Piattaforma PDND dedicato alle visite mediche di controllo. Destinato a datori di lavoro pubblici e privati, il servizio fa parte del progetto di potenziamento dei servizi per le visite mediche, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa innovazione mira a semplificare e velocizzare le procedure di gestione delle visite mediche di

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.