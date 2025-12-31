Visite mediche di controllo | un nuovo servizio digitale sulla Piattaforma PDND Messaggio INPS
L’INPS ha annunciato, con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, l’introduzione di un nuovo servizio digitale sulla Piattaforma PDND dedicato alle visite mediche di controllo. Destinato a datori di lavoro pubblici e privati, il servizio fa parte del progetto di potenziamento dei servizi per le visite mediche, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa innovazione mira a semplificare e velocizzare le procedure di gestione delle visite mediche di
Con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha comunicato l’avvio di un nuovo servizio digitale destinato ai datori di lavoro pubblici e privati, nell’ambito del progetto Potenziamento Servizi delle Visite Mediche di Controllo ai Datori di Lavoro, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), progetto n. 1432025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
