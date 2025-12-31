Violento incendio nella notte a fuoco due case e alcune auto | sul posto pompieri e 118

Nella notte tra 30 e 31 ottobre, a Vigarano Pieve, frazione di Vigarano Mainarda, un incendio ha interessato due abitazioni in via Dante, coinvolgendo anche alcune auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 per gestire l’emergenza e spegnere le fiamme. L’incidente ha causato danni significativi alle proprietà coinvolte, senza segnalare feriti.

Inferno nella notte a Vigarano Pieve (frazione di Vigarano Mainarda). Intorno alle 4 della notte tra martedì 30 e mercoledì 31, infatti, un vasto incendio si è sviluppato in due abitazioni di via Dante. Le fiamme, altissime, hanno avvolto completamente prima un edificio, arrivando a danneggiare.

