Violenta rapina in villa assalto di banditi dell’Est Europa

Nella nostra regione si è verificata una violenta rapina in una villa, attribuibile a un gruppo di banditi provenienti dall’Est Europa. Durante l’assalto armato, le persone presenti sono state legate e almeno cinque di loro sono state tenute in ostaggio. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla presenza di gruppi criminali nelle zone residenziali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

