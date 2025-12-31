Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 1 con Ogni promessa è debito

Vincenzo Salemme torna in televisione con la sua nuova commedia, “Ogni promessa è debito”, in prima serata su Rai 1. Lo spettacolo porta il teatro direttamente nelle case degli spettatori, offrendo un’interpretazione fedele e coinvolgente di un classico della scena italiana. Un’occasione per apprezzare il talento e l’esperienza di Salemme in un format che unisce divertimento e riflessione.

Il teatro arriva in televisione con Vincenzo Salemme, protagonista della sua nuova commedia "Ogni promessa è debito". Lunedì 5 gennaio, alle 21.30, in diretta, in prima serata su Rai1, Vincenzo Salemme sarà protagonista, dall'Auditorium Rai di Napoli, della sua nuova commedia "Ogni promessa è debito", un progetto di Rai Cultura che porta ancora una volta .

