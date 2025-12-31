Vincenzo Salemme in diretta su Rai1 Ogni promessa è debito

Lunedì 5 gennaio alle 21.30, Rai1 trasmetterà in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli la nuova commedia di Vincenzo Salemme, “Ogni promessa è debito”. Un appuntamento che conferma l’impegno di Rai Cultura nel portare il teatro sul piccolo schermo, offrendo al pubblico l’inconfondibile stile dell’attore, drammaturgo e regista partenopeo. Un’occasione per apprezzare una produzione teatrale di qualità in un formato accessibile a tutti.

ROMA – Lunedì 5 gennaio alle 21.30, in diretta, in prima serata su Rai1, Vincenzo Salemme sarà protagonista, dall'Auditorium Rai di Napoli, della sua nuova commedia "Ogni promessa è debito", un progetto di Rai Cultura che porta ancora una volta il grande teatro in televisione, con lo stile inconfondibile dell'attore, drammaturgo e regista partenopeo. Una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all'estro creativo di Salemme che, da cinquant'anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d'autore raro nel panorama contemporaneo.

