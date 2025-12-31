vimodrone via libera al bilancio meno incassi per lo stop al cemento

A Vimodrone approvato il bilancio comunale, con un'attenzione particolare alla lotta all’evasione fiscale e alle opere pubbliche. Tuttavia, il provvedimento comporta una riduzione degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, a causa della decisione di limitare il consumo di suolo. La scelta di preservare l’ambiente si riflette anche nelle risorse disponibili per lo sviluppo del territorio.

di Barbara Calderola VIMODRONE Lotta all’evasione e grandi opere, ma anche minori introiti dagli oneri d’urbanizzazione dopo la scelta "del consumo di suolo zero ". Vimodrone approva il bilancio, manovra da 21 milioni con "impegni forti", all’istruzione ne vanno 2, a politiche sociali e nidi 4 milioni e altri 2 alle manutenzioni del patrimonio, delle strade e del verde. Sono le voci più pesanti, a certificare lo stato di salute dei conti "12 milioni di liquidità" e una razionalizzazione della spesa che "ha ridotto gli sprechi e adeguato le previsioni al nuovo contesto – spiega l’assessore ai conti Mattia Peduzzi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

