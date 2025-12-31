Giovedì 1° gennaio alle 21, il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita il concerto di Capodanno dell’orchestra dei Giovani musicisti ossolani, diretta dal maestro Alberto Lanza. Un evento musicale dedicato alla comunità locale, che offre l’opportunità di ascoltare giovani talenti in un contesto culturale tradizionale e di inizio anno. L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione del patrimonio musicale ossolano.

Giovedì 1° gennaio, alle 21, sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola appuntamento con il concerto di Capodanno dell'orchestra dei Giovani musicisti ossalani (Gmo) diretta dal maestro Alberto Lanza.Un appuntamento tradizionale per dare il benvenuto al nuovo anno in musica.

© Novaratoday.it - Villadossola, al teatro La Fabbrica il concerto di Capodanno con i Giovani musicisti ossolani

