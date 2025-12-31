Vigilia di Capodanno separata per la famiglia del bosco Il papà vedrà i figli il 1° gennaio

Chieti, 31 dicembre 2025 – La famiglia del bosco si trova ancora divisa per la vigilia di Capodanno, come era accaduto anche a Natale. Il papà ha programmato di vedere i figli il primo gennaio, mantenendo così il loro consueto appuntamento. Questa separazione temporanea evidenzia le dinamiche della famiglia in questo periodo, senza enfasi o sensazionalismi, offrendo un'informazione chiara e oggettiva sulla situazione.

Chieti, 31 dicembre 2025 – La famiglia del bosco resta divisa anche alla vigilia di Capodanno, come già era stato a Natale. Solo domani, primo gennaio, Nathan Trevallion potrà incontrare i tre figli (i gemelli di 6 anni e la maggiore) nella struttura protetta di Vasto (Chieti) che li ospita insieme alla madre Catherine Birmingham. L’incontro previsto avrà un tempo limitato e sarà vigilato. Intanto, ieri, la Garante per l'infanzia si è recata nella casa famiglia per verificare le condizioni dei bambini e per informare che con l'inizio del nuovo anno prenderanno avvio le visite psicologiche. Famiglia del bosco, il diario di uno scontro di civiltà (con caciara politica): lo Stato diventa di sinistra, la famiglia di destra I tre bimbi inizieranno la scuola il 7 gennaio . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

