Vigilia di Capodanno in barba alla legge | fiumi di alcol tra i ragazzini a spasso

Durante la vigilia di Capodanno, sono stati segnalati episodi di consumo di alcol tra i giovani a Salerno, in violazione delle normative vigenti. La legge stabilisce sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, misure penali per chi vende o somministra bevande alcoliche a minori. È importante rispettare le norme per tutelare la sicurezza dei minori e prevenire comportamenti rischiosi durante le festività.

Non tutti i gestori dei locali salernitani, probabilmente, ricordano che, nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori di anni 18, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che, qualora l'alcol fosse somministrato a minori di 16 anni, è previsto l'arresto fino a 1. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Feste e fiumi di alcol: tre donne collassano e finiscono in ospedale Leggi anche: "Fiumi" di alcol all'aperto: 18enne multato di 300 euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. VIGILIA DI CAPODANNO 2025, NOTTE DI SAN SILVESTRO/ I numeri fortunati e i riti scaramantici del 31 dicembre - Vigilia di Capodanno 2025 e la notte di San Silvestro: le curiosità, le leggende sul Papa del 31 dicembre, i numeri fortunati e i riti scaramantici La Vigilia di Capodanno 2025 è caratterizzata anche ... ilsussidiario.net Capodanno a Salerno, la Vigilia: più controlli contro l’abuso di alcolici - Il flop alla vigilia di Natale per i divieti di somministrazioni alcoliche e brindisi in piazza e il ricorso a casse stereo al di fuori dei locali non ... ilmattino.it Auguri per la vigilia di Capodanno: le frasi più belle per la notte di San Silvestro - Auguri per la vigilia di Capodanno: le frasi più belle per la notte di San Silvestro (getty images) Il giusto buongiorno per la vigilia dell'anno nuovo è il primo passo per un anno che promette di ... alfemminile.com Buona vigilia di Capodanno Spezzatino di vitello e funghi porcini #ricetta #spezzatino #funghi #carne #vitello #food - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.