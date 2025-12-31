Vigili del Fuoco cambio ai vertici sanniti | l’augurio di Matera

Il Comune di Matera esprime il proprio apprezzamento per l’ingegnere Mario Bellizzi, che ha ricoperto con dedizione il ruolo di vertice dei Vigili del Fuoco in provincia di Benevento. Con gratitudine, si riconosce il suo contributo al rafforzamento della sicurezza territoriale. A lui, si augura un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi, nel rispetto del servizio pubblico e della comunità sannita.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringraziamo l’ingegnere Mario Bellizzi per il grande lavoro svolto a servizio del territorio e della sua sicurezza. Contestualmente diamo il benvenuto all’ingegnere e primo dirigente Salvatore Campolongo che ne raccoglierà il testimone”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera nel commentare l’avvicendamento ai vertici dei Vigili del Fuoco di Benevento con Bellizzi che, dopo un anno e quattro mesi, a fare data dal 31 Gennaio, lascia per più alto incarico in seno alla direzione regionale dei caschi rossi. “I Vigili del fuoco rappresentano un presidio prezioso e fondamentale a presidio dei cittadini e delle Comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vigili del Fuoco, cambio ai vertici sanniti: l’augurio di Matera Leggi anche: Vigili del fuoco, il grazie dell’Italia nel giorno di Santa Barbara. L’augurio di Meloni alle donne e agli uomini in divisa Leggi anche: Vigili del fuoco, cambio vertice regionale: Giudice subentra a Luongo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vigili del Fuoco, cambio ai vertici sanniti: l’augurio del Sen. Matera. Assisi, cambio della guardia al vertice dei vigili del fuoco - Al suo posto, al Comando del Distaccamento, il Capo reparto Carlo Beddini. lanazione.it Passaggio di testimone ai vertici vigili del fuoco in Umbria - Nella sede della direzione regionale in corso Cavour, a Perugia, si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra l'Ingegner ... ilmessaggero.it Cambio al vertice del Comando Vigili del fuoco di Trieste - Luigi Giudice, Direttore Regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, assumerà ad interim anche la direzione del Comando triestino in attesa della nomina di un nuovo comandante. ansa.it PAURA A MOLA DI BARI: SALVATE 4 PERSONE Incendio all'alba in un appartamento: i Vigili del Fuoco salvano quattro persone bloccate (tra cui un'anziana) usando cappucci antifumo. Danni ingenti: due appartamenti dichiarati inagibili. Nessun f - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.