Vietati i botti di Capodanno Previste sanzioni da 50 a 150 euro | Si può fare festa rispettando tutti

Il Comune di Ravenna ha disposto il divieto di utilizzo di petardi e botti di Capodanno sul territorio comunale, con un’ordinanza valida dalle 18 di oggi alle 8 di domani. La misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, prevedendo sanzioni da 50 a 150 euro per chi infrange il divieto. È possibile festeggiare il passaggio al nuovo anno in modo responsabile e rispettoso delle regole.

Botti di Capodanno vietati ovunque sul territorio comunale. È quanto stabilito dalla giunta del Comune di Ravenna ieri, con un'ordinanza attiva dalle 18 di oggi alle 8 di domani. Non si possono utilizzare, secondo quanto si legge in una nota di Palazzo Merlato, "fuochi d'artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele romane e simili artifici pirotecnici". Nell'elenco sono compresi anche artifici pirotecnici di libera vendita ascrivibili alle categorie F2 e F3. Sono esclusi dal divieto soggetti muniti delle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente e chi utilizza prodotti quali piccole fontane, piccoli bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, piccole trottole, piccole girandole e palline luminose.

