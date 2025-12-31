VIDEO | Come è andato il confronto tra Tanti Ora Ceccarelli Pd Venerdi FdI e Donati Scelgo Arezzo
Lo scorso 26 novembre al teatro Petrarca si è tenuto un confronto tra Tanti (Ora), Ceccarelli (Pd), Venerdi (FdI) e Donati (Scelgo Arezzo). L’evento, conclusivo di Arezzo Immagina e davanti a una platea numerosa, ha offerto uno spaccato delle diverse posizioni politiche locali, contribuendo a una discussione aperta e partecipata sui temi principali della città.
Un dibattito politico al teatro Petrarca - di fronte a una platea gremita - ha concluso Arezzo Immagina, il grande evento per i 25 anni di ArezzoNotizie tenutosi lo scorso 26 novembre.Chi c'eraPresenti Vincenzo Ceccarelli, che ha da poco concluso l'esperienza da consigliere regionale, esponente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Giulio Donati guarda al futuro: "Il Ravenna ora pensa all’Arezzo"
Leggi anche: Dalle sfide del Green Deal alle promesse tradite sulle bollette: il confronto tra Gori (Pd) e Procaccini (FdI) all’evento di Open sull’energia
Classifiche a confronto al girone di andata (AZ Alkmaar una partita in meno). - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.