VIDEO | Come è andato il confronto tra Tanti Ora Ceccarelli Pd Venerdi FdI e Donati Scelgo Arezzo

Lo scorso 26 novembre al teatro Petrarca si è tenuto un confronto tra Tanti (Ora), Ceccarelli (Pd), Venerdi (FdI) e Donati (Scelgo Arezzo). L’evento, conclusivo di Arezzo Immagina e davanti a una platea numerosa, ha offerto uno spaccato delle diverse posizioni politiche locali, contribuendo a una discussione aperta e partecipata sui temi principali della città.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.