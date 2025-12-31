Viaggio nella culla dei presepi e brindisi finale con vin brulè

Domenica, partecipa a un tour guidato nel suggestivo borgo di Montiano, noto per i suoi presepi tradizionali e artigianali. Un’occasione per scoprire l’antica cultura locale e i dettagli che rendono unico questo patrimonio. Al termine, brindisi con vin brulè per condividere un momento di convivialità e tradizione. Un’esperienza ideale per apprezzare l’atmosfera autentica e la bellezza del territorio.

Domenica si terrà un tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Montiano e dei suoi straordinari presepi, autentici capolavori di arte e tradizione. Tra tutti spicca il celebre presepe meccanico della Rocca Malatestiana, realizzato dalla famiglia Gualtieri, che accompagnerà i visitatori in un racconto fatto di storia, passione e maestria artigiana: quella dei maestri presepisti, tramandata dal 1956. Un’occasione davvero speciale, proposta dalla DMC I Percorsi del Savio nella giornata di domenica 4 gennaio, per immergersi nell’anima del borgo malatestiano e scoprire una delle eccellenze più affascinanti della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

