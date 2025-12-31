Viaggiare a 700 chilometri orari | il video del test che rivoluziona il futuro dei trasporti
Un recente test condotto in Cina ha raggiunto una velocità di 700 km/h su un binario ferroviario, aprendo nuove possibilità nel settore dei trasporti ad alta velocità. Questo risultato rappresenta un passo avanti verso l'adozione di tecnologie che potrebbero rivoluzionare i tempi di viaggio, avvicinando le prestazioni dei treni a quelle degli aerei di linea. Un'occasione per riflettere sul futuro dei trasporti e sulle innovazioni in corso.
Presto le velocità di crociera dei più comuni aerei saranno raggiungibili anche dai treni high-tech. Alcuni ricercatori cinesi sono riusciti, in fase di test, a far viaggiare un veicolo su un binario a 700 chilometri orari. Le applicazioni potrebbero essere svariate, dalla difesa fino al. 🔗 Leggi su Today.it
