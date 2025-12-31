Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 20 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta generalmente fluida, anche in occasione del concerto di Capodanno al Circo Massimo, in programma questa sera. Per garantire la sicurezza, sono previste deviazioni delle linee bus e chiusure temporanee al traffico nell'area dell’evento fino al 2 gennaio. Il trasporto pubblico prosegue con orari estesi e servizi notturni, mentre le condizioni delle strade richiedono attenzione, soprattutto con l’arrivo dell’inverno e l’obbligo di pneumatici invernali fino ad aprile

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali della regione è la viabilità della capitale questa sera in programma il concerto di capodanno al Circo Massimo inizio alle ore 21 con deviazione delle linee bus e chiusi al traffico intorno all'area del Circo Massimo le disposizioni saranno valide fino al 2 gennaio per il trasporto pubblico capitolino per Capodanno questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 e fino alle 2:30 in strada anche 12 le buste Mentre resto della rete si fermerà alle dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio 5 linee notturne che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete con un festivo da Dario Antonini attori film verità è tutto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione che oggi freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 12:25 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

CAPODANNO A ROMA – INFO VIABILITÀ In occasione degli eventi in programma tra oggi, ultimo giorno dell’anno e domani 1° gennaio 2026, sono previste modifiche alla viabilità e interdizioni alla circolazione in diverse zone della città. Servizi di vigilan - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.