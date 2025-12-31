Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 19 | 40

L'aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico a Roma e nel Lazio del 31 dicembre alle ore 19:40 segnala una circolazione generalmente fluida. Per il Capodanno, è previsto un orario prolungato delle metropolitane fino alle 2:30 e deviazioni delle linee bus in zona Circo Massimo, chiuso al traffico per il concerto. Le linee notturne e i servizi ferroviari adottano orari festivi fino al 6 gennaio, con alcune sospensioni e servizi sostitutivi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali della Regione per la viabilità della capitale questa sera in programma il concerto di capodanno al Circo Massimo inizio alle ore 21 con deviazione delle linee bus e chiusura al traffico intorno all'area del Circo Massimo le disposizioni saranno valide fino al 2 gennaio per il trasporto pubblico capitolino per Capodanno questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 e fino alle 2:30 in strada anche 12 le buste Mentre resto della rete si fermerà al 21 dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio 5 linee notturne che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete orario festivo Inoltre questa sera sulla Metromare le ultime partenze dei treni dei rispettivi il capolinea sono alle ore 21 il servizio prosegui con il bus fino alle ore 2 Quando partiranno le ultime corse dei capolinea il primo gennaio primo e ultimo penso dei treni devi sportivi capolinea alle 7:49 alle 23:30 fino al 6 gennaio Inoltre stop al cantiere serale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo per quanto riguarda il nuovo orario per le festività sulla tratta urbana stasera le ultime senza dei treni da capolinea sono alle ore 20:05 alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con il bus sostitutivi il primo gennaio al 6 gennaio Inoltre in vigore l'orario festivo con le prime partenze dei treni da Flavio alle ore 7:28 da Montebello alle ore 8 e te sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo questa sera il servizio prosegue l'orario feriale sono sospese le corse delle ore 21:11 da Viterbo e delle 21:21 da Catalano da dare a Sara infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 19:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 19:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19:40 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

CAPODANNO A ROMA – INFO VIABILITÀ In occasione degli eventi in programma tra oggi, ultimo giorno dell’anno e domani 1° gennaio 2026, sono previste modifiche alla viabilità e interdizioni alla circolazione in diverse zone della città. Servizi di vigilan - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.