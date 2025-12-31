Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 19 | 10

La viabilità di Roma e del Lazio risulta generalmente fluida questa sera, con alcune deviazioni previste per il concerto di Capodanno al Circo Massimo, in programma dalle 21. Le linee di trasporto pubblico subiranno modifiche e orari prolungati fino al 2 gennaio, garantendo comunque collegamenti notturni e servizi potenziati. La situazione sarà soggetta a aggiornamenti, si consiglia di consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della Regione per la viabilità della capitale in questa sera in programma il concerto di capodanno al Circo Massimo inizio alle ore 21 con deviazione delle linee bus è chiuso al traffico intorno all'area del Circo Massimo che includerà tra le varie anche piazzale un via della Greca per via delle Terme deciane le disposizioni saranno valide fino al 2 gennaio per il trasporto pubblico capitolino e gli stiamo dando la 2026 questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse 2:30 fino alle 2:30 e strada anche 12 le bussole Mentre resto della rete si fermerà alle 21 dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio cinque linee notturne che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane della Metromare dalle ore 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete con orario festivo a dare autolinea sono i furbi lite tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio di Lazio

