Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 31 dicembre 2025, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta generalmente scorrevole, grazie agli interventi di Astral Infomobilità. La circolazione è tornata regolare dopo l'incidente sulla Pontina e sul Raccordo Anulare Spinaceto. Per il Capodanno, il trasporto pubblico capitolino prevede orari prolungati, con alcune linee attive fino alle 2:30. La rete riprenderà servizio normale a partire dal 1° gennaio, mattina.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della risolto l'incidente sulla Pontina 3 raccordo anulare Spinaceto in direzione di Latina con la circolazione ora tornata regolare quindi trasporto pubblico capitolino per il Capodanno 2020 sei questa sera orario prolungato per le linee metropolitane ultime corse alle 2:30 e fino alle 2:30 e strada anche 12 linee bus mentre il resto della rete si fermerà alle ore 21 dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio cinque linee notturne che seguono gli stessi corsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle ore 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprendi sull'intera rete con orario festivo da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

CAPODANNO A ROMA – INFO VIABILITÀ In occasione degli eventi in programma tra oggi, ultimo giorno dell’anno e domani 1° gennaio 2026, sono previste modifiche alla viabilità e interdizioni alla circolazione in diverse zone della città. Servizi di vigilan - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

