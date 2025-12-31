Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 18 | 10

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 31 dicembre 2025 alle ore 18:10 indica un traffico generalmente scorrevole nelle principali strade della città. Si segnalano alcune variazioni nel servizio di trasporto pubblico, con orari prolungati e corse sostitutive per le festività di Capodanno. La situazione può evolversi, si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della capitale sulla Pontina invece Si segnala un incidente tra raccordo anulare spinaci in direzione di Latina che sta casando cose per il trasporto pubblico capitolino per il Capodanno 2020 sei questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 fino alle 2:30 e strada anche 12 linee bus mentre il resto della rete si fermerà alle ore 21 dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio 5 linee notturne che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle ore 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete con orario festivo questa sera sulla linea Metromare le ultime partenze dei treni dai rispettivi capolinea sonno alle ore 21 prosegue con il busto fino alle ore 2 quando partono le ultime cose da capolinea il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni dei rispettivi capolinea alle 7:49 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario che fino al 6 gennaio stop al cantiere serale per la ferrovia regionale Roma Viterbo per quanto riguarda il lavorare o per le festività sulla tratta urbana questa sera le ultime partenze dei treni del capolinea sono alle 20:05 alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte servizio prosegue con il bus sostitutivi il primo gennaio il 6 gennaio Inoltre sono in vigore l'orario festivo delle prime partenze dei treni da Flaminio alle 7:28 e da Montebello alle 8:03 sulla strada extraurbana della Roma di questa sera il servizio segue l'orario feriale sono soppresse invece le corse delle ore 21:11 da Viterbo e delle 21:21 da Catalano da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 18:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 18:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 18:40

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it