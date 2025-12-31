Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 17 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio segnala un traffico generalmente fluido nelle principali strade della città. Si registrano alcune chiusure e divieti temporanei, in particolare per la manifestazione sportiva Voghera Roma, che coinvolgono viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena e via dei Cerchi. Per il Capodanno, il trasporto pubblico ha orari prolungati fino alle 2:30, con servizi notturni e ripresa normale da gennaio.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della capitale per gli eventi si segnalano vari divieti e chiusure al traffico per la manifestazione sportiva Voghera Roma tra cui viale delle Terme di Caracalla Eva Rivas del centro per cui Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna Piazza di Porta Capena con l'arrivo alle Terme di Caracalla contestualmente sono legate le linee del trasporto pubblico è sempre per il trasporto pubblico capitolino in occasione del Capodanno 2020 sei questa sera orario prolungato per eliche metropolitana con ultime corsa 2:30 e fino alle 2:30 e strada anche 12 linee bus mentre il resto della rete si fermerà alle 21 dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio 5 luglio notturne che seguono gli stessi percorsi le metropolitane della ferrovia vetro mare dalle 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprenderà sull'intera rete con orario festivo da Dario interlinea sono infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

CAPODANNO A ROMA – INFO VIABILITÀ In occasione degli eventi in programma tra oggi, ultimo giorno dell’anno e domani 1° gennaio 2026, sono previste modifiche alla viabilità e interdizioni alla circolazione in diverse zone della città. Servizi di vigilan - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

