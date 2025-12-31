Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 16 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 31 dicembre 2025 indica condizioni di circolazione generalmente fluide nelle principali strade della capitale. Sono stati segnalati alcuni provvedimenti temporanei, come chiusure per eventi sportivi e deviazioni del trasporto pubblico in occasione del Capodanno, con orari prolungati fino alle prime ore del 1° gennaio. Per dettagli aggiornati, si consiglia di consultare le fonti ufficiali della Regione Lazio.

Astral infomobilità dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della capitale della diramazione Roma Sud spento l'incendio dovuto a un auto in fiamme in direzione della Uno ad altezza di Monte Porzio Catone con la circolazione è ancora tornata la regolarità per gli eventi si segnalano vari divieti e chiusure al traffico per la prestazione sportiva UIL Roma tra cui la chiusura di viale delle Terme di Caracalla Eva rive del centro per cui Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna E piazza di Porta Capena con l'arrivo alle Terme di Caracalla contestualmente sono deviate le linee del trasporto pubblico sempre per il trasporto pubblico capitolino per il Capodanno 2020 sei questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime cose alle 2:30 e fino alle 2:30 e strada anche 12 linee bus mentre resto della rete si ferma alle 21 alle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio invece sono in servizio 5 linee notturne che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dall'Europa servizio per il trasporto pubblico riprendo sull'intera rete con orario festivo da Dario autolinee Astra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

