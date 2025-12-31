Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio al 31 dicembre 2025 si presenta generalmente fluida, con alcune eccezioni. Nelle zone di Roma Sud si segnalano code a causa di un veicolo in fiamme vicino a Monte Porzio Catone. Per la manifestazione sportiva Uisp, sono state implementate deviazioni e chiusure temporanee. La circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Roma è stata ripristinata dopo un blocco temporaneo. È importante ricordare l’obbligo di pneumatici invernali o catene

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della capitale sulla diramazione Roma Sud invece si segnalano Code in direzione della un ad altezza Monte Porzio Catone a causa di un veicolo in fiamme per gli eventi si segnalano vari divieti e chiusure al traffico per la manifestazione sportiva Uisp Roma viale delle Terme di Caracalla Eva rive del centro per cui Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna E piazza di Porta Capena con arrivo alle Terme di Caracalla contestualmente sono deviate le linee del trasporto pubblico per il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione sospesa per accertamenti dall'autorità giudiziaria stata ora ripristinata con il servizio ora tornato regolare da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.

