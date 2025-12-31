Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 13 | 25

Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimale per Google, lunga circa 80 parole: Astral Infomobilità aggiorna sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 31 dicembre 2025 alle ore 13:25. Si segnalano circolazioni irregolari sulla rete regionale e restrizioni al traffico per la manifestazione sportiva

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione irregolare sulla rete viaria regionale le altre notizie e gli eventi nella capitale in centro divieti e chiusure al traffico per la manifestazione sportiva We run Rome la gara podistica giunta alla XIV edizione prendi il viale 14 viale delle Terme di Caracalla e prosegue sulle strade e piazze del centro per citarne alcune Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna Piazza di Porta Capena con arrivo alle Terme di Caracalla con testo che sono Livia te le linee del trasporto pubblico che abbiamo argomento il trasporto marittimo laziomar informa che a causa del maltempo la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 non verrà effettuato in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione permane sospesa tra Massa zona e Carrara Avenza proseguono gli accertamenti dell'autorità giudiziaria è tutto denti lavandoli Astral infomobilità Grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale e vi auguriamo buona vigilia e felice capodanno 2026 ogni stagione porta con sé i paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 13:25

