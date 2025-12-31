Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 12 | 25

Questa è l'ultima situazione della viabilità a Roma e nel Lazio al 31 dicembre 2025 alle ore 12:25. Si segnalano rallentamenti sulla Nettunense vicino a Pavona, Cecchina e Fontana di Papa, e sulla via Casilina tra Pantano e Borghesiana, oltre che su via Tiburtina tra Tivoli Terme e Villanova. Maltempo e lavori in corso influenzano anche il trasporto marittimo e ferroviario. Per aggiornamenti, consultare le fonti ufficiali regionali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per traffico sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona Cecchina e Fontana di Papa in tutti i casi nelle due direzioni situazione analoga traffico rallentato su via Casilina tra pantano e Borghesiana nei due sensi di marcia anche su via Tiburtina 3 Tivoli Terme e Villanova sempre nelle due direzioni le altre notizie dal trasporto marittimo Lazio ma informa che a causa del maltempo la Costa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 non verrà effettuata il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la situazione permane sospesa tra Massa zona e Carrara Avenza proseguono gli accertamenti dell'autorità giudiziaria da Gina Pandolfo piastrelle infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07:25 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

CAPODANNO A ROMA – INFO VIABILITÀ In occasione degli eventi in programma tra oggi, ultimo giorno dell’anno e domani 1° gennaio 2026, sono previste modifiche alla viabilità e interdizioni alla circolazione in diverse zone della città. Servizi di vigilan - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.