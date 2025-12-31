Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per traffico si rallenta sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona Cecchina e Fontana di Papa in tutti i casi nelle due direzioni situazione analoga traffico rallentato su via Casilina tra pantano e Borghesiana nei due sensi di marcia anche su via Tiburtina 3 Tivoli Terme e Villanova sempre nelle due direzioni le altre notizie del trasporto marittimo laziomar informa che a causa del maltempo la corsa Mi dà veloce Formia Ponza delle ore 14:30 non verrà effettuato in chiusura del trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione sospesa tra Massa zona e Carrara Avenza Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria Regina Pandolfo e Astral infomobilità e tu Grazie per l'attenzione ma il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

