Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 10 | 25

Viabilità a Roma e nel Lazio al 31 dicembre 2025 alle 10:25 mostra condizioni di circolazione regolari sulla rete regionale. Per il Capodanno, il trasporto pubblico capitolino prevede orari prolungati e servizi notturni, con alcune linee che operano fino alle 2:30 e altre che si fermano alle 21. Dal 1° gennaio, il servizio riprende con orario festivo. Per eventi e chiusure, consultare le informazioni ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e Bentrovati del redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione indicata è regolare sulla rete viaria regionale le altre notizie il trasporto pubblico capitolino per il Capodanno 2020 sei questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 e fino alle 2:30 in strada anche 12 linee bus mentre il resto della rete si ferma alle 21 dalle 2:30 alle 8 del mattino del primo gennaio sono in servizio 5 linee notturne che seguono gli stessi percorsi della metropolitana e della ferrovia Metromare dalle 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete con orario festivo per gli eventi nella capitale in centro di e chiusure al traffico per la manifestazione sportiva We run Rome la gara podistica giunta alla XIV edizione prende il via alle ore 14 da viale delle Terme di Caracalla e prosegue sulle strade e piazze del centro per citarne Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna Piazza di Porta Capena con arrivo alle Terme di Caracalla contestualmente sono inviate Le linee del trasporto pubblico dettagli su info mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

